Новости Одессы и Одесской области

Готовимся: в самом центре Одессы возведут новострой «с видом на Оперный» (фото)

Готовимся: в самом центре Одессы возведут новострой «с видом на Оперный» (фото)

Готовимся любоваться: впритык к Литературному музею у нас скоро будет Клубный
дом с видом на Оперный театр. Красиво звучит, не правда ли?

Как будет выглядеть одесское строительное новшество?

Подписаться

Пока мы тут любуемся новейшими видами с обновленной части бульвара Жванецкого и замерли в ожидании 6-этажного «Пространства у Стамбульского парка», нас ожидает новое любование.

На Facebook-странице компании «Пространство» сообщается о новой стройке. Именуется будущий новострой «Клубный дом с видом на Оперный» («Пространство на Ланжероновской»).

фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске2

Ниже представлена визуализация нового объекта. «Картинка» со стороны Ланжероновского спуска и указанный адрес (Ланжероновская, 2) дали понять: это же то место с живописными руинами, где (была в Одессе такая мечта!) думали одно время разместить одесский Замок привидений.

фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске3
фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске4
фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске
фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске7
фото визуализации будущего Клубного дома на Ланжероновском спуске6

Какой будет вид в результате из дворика и окон Литмузея – это уже другая история из серии «чем будем любоваться», а вот об этом месте стоит поговорить отдельно…

С живописными одесскими полуруинами придется попрощаться

Что же это за живописные руины (точнее – полуруины) на Ланжероновском спуске?

Увидеть их сейчас вам не удастся. К ним ведет маленькая дверь на том самом спуске, которая сейчас наглухо закрыта. Очень жаль: можно было бы прийти попрощаться.

Здание называли одесским замком привидений, старинной мечетью, гиблым местом, или совсем просто – бывшими складами. Со стороны Ланжероновского спуска и сегодня можно разглядеть небольшой «кусок» здания.

Одесские руины

Вид в Ланжероновского спуска

Одесские руины2

В 2019 году «Одесская жизнь» рассказывала об истории этого здания.

– Первой тайну этого здания раскрыла краевед Татьяна Донцова. По наиболее распространенной версии, оно было некогда мечетью. Версия эта появилась из-за того, что когда-то рядом с ним было помещение, предназначенное для паломников-мусульман, которые несколько раз в день рядом с этим зданием совершали намаз. Однако истинная история здания совсем другая. Когда составлялся Реестр культурного наследия Одессы, дворец Гагариных, то есть, сегодняшний Литературный музей, был включен в реестр вместе с этим строением. А все потому, что это – складские помещения, также принадлежавшие Гагариным, – рассказал нам тогда краевед Дмитрий Жданов.

– Первоначально на Ланжероновский спуск выходили ворота складов, и их очертания можно увидеть и сейчас в стене. А еще у этих некогда складских помещений есть свои особенности. Они расположены на склоне так, что с одной стороны у здания три этажа, а с другой – только два… Возможно, из-за плохой сохранности это здание было впоследствии вычеркнуто из реестра культурного наследия, – дополнил Дмитрий Жданов.

В том же году, только несколькими месяцами позже, мне повезло: добралась я в наш «замок привидений», хоть фото сохранились на память. Теперь можно сказать: смотрите на них и прощайтесь. Кстати, тогда уже, в ноябре 2019-го, ходили упорные слухи, что исторические стены снесут…

Ноябрь 2019 года:

Одесский "замок привидений"
Одесский "замок привидений"2
Одесский "замок привидений"3
Одесский "замок привидений"4
Одесский "замок привидений"5
Одесский "замок привидений"6
Одесский "замок привидений"7
Одесский "замок привидений"8
Одесский "замок привидений"9
Одесский "замок привидений"10
Одесский "замок привидений"11
Одесский "замок привидений"12
Одесский "замок привидений"13
Одесский "замок привидений"14
Одесский "замок привидений"15
Одесский "замок привидений"16
Одесский "замок привидений"17
Одесский "замок привидений"18
Одесский "замок привидений"19
Одесский "замок привидений"20
Одесский "замок привидений"21
Одесский "замок привидений"22
Одесский "замок привидений"23

Когда будем любоваться видом на Оперный?

Итак, что же будет на этом месте? Тот самый Клубный дом. Или другими словами – «Пространство на Ланжероновской». Пять этажей: жилые апартаменты и прочее.

«Новый жилой комплекс с красивым архитектурным решением расположится вблизи Оперного театра в САМОМ ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ!»,

– сообщает строительная компания.

с сайта "Пространства"

Срок сдачи новшества с видом (каким?) на Оперный – 2023 год.

Полюбуемся…

Фото и скриншоты автора, фото визуализации будущего Клубного дома – Facebook-страница стройкомпании «Пространство»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить