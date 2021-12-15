Готовимся: в самом центре Одессы возведут новострой «с видом на Оперный» (фото)

Готовимся любоваться: впритык к Литературному музею у нас скоро будет Клубный дом с видом на Оперный театр. Красиво звучит, не правда ли?

Как будет выглядеть одесское строительное новшество?

Пока мы тут любуемся новейшими видами с обновленной части бульвара Жванецкого и замерли в ожидании 6-этажного «Пространства у Стамбульского парка», нас ожидает новое любование.

На Facebook-странице компании «Пространство» сообщается о новой стройке. Именуется будущий новострой «Клубный дом с видом на Оперный» («Пространство на Ланжероновской»).

Ниже представлена визуализация нового объекта. «Картинка» со стороны Ланжероновского спуска и указанный адрес (Ланжероновская, 2) дали понять: это же то место с живописными руинами, где (была в Одессе такая мечта!) думали одно время разместить одесский Замок привидений.

Какой будет вид в результате из дворика и окон Литмузея – это уже другая история из серии «чем будем любоваться», а вот об этом месте стоит поговорить отдельно…

С живописными одесскими полуруинами придется попрощаться

Что же это за живописные руины (точнее – полуруины) на Ланжероновском спуске?

Увидеть их сейчас вам не удастся. К ним ведет маленькая дверь на том самом спуске, которая сейчас наглухо закрыта. Очень жаль: можно было бы прийти попрощаться.

Здание называли одесским замком привидений, старинной мечетью, гиблым местом, или совсем просто – бывшими складами. Со стороны Ланжероновского спуска и сегодня можно разглядеть небольшой «кусок» здания.

В 2019 году «Одесская жизнь» рассказывала об истории этого здания.

– Первой тайну этого здания раскрыла краевед Татьяна Донцова. По наиболее распространенной версии, оно было некогда мечетью. Версия эта появилась из-за того, что когда-то рядом с ним было помещение, предназначенное для паломников-мусульман, которые несколько раз в день рядом с этим зданием совершали намаз. Однако истинная история здания совсем другая. Когда составлялся Реестр культурного наследия Одессы, дворец Гагариных, то есть, сегодняшний Литературный музей, был включен в реестр вместе с этим строением. А все потому, что это – складские помещения, также принадлежавшие Гагариным, – рассказал нам тогда краевед Дмитрий Жданов.

– Первоначально на Ланжероновский спуск выходили ворота складов, и их очертания можно увидеть и сейчас в стене. А еще у этих некогда складских помещений есть свои особенности. Они расположены на склоне так, что с одной стороны у здания три этажа, а с другой – только два… Возможно, из-за плохой сохранности это здание было впоследствии вычеркнуто из реестра культурного наследия, – дополнил Дмитрий Жданов.

В том же году, только несколькими месяцами позже, мне повезло: добралась я в наш «замок привидений», хоть фото сохранились на память. Теперь можно сказать: смотрите на них и прощайтесь. Кстати, тогда уже, в ноябре 2019-го, ходили упорные слухи, что исторические стены снесут…

Ноябрь 2019 года:

Когда будем любоваться видом на Оперный?

Итак, что же будет на этом месте? Тот самый Клубный дом. Или другими словами – «Пространство на Ланжероновской». Пять этажей: жилые апартаменты и прочее.

«Новый жилой комплекс с красивым архитектурным решением расположится вблизи Оперного театра в САМОМ ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ!»,

– сообщает строительная компания.

Срок сдачи новшества с видом (каким?) на Оперный – 2023 год.

Полюбуемся…

Фото и скриншоты автора, фото визуализации будущего Клубного дома – Facebook-страница стройкомпании «Пространство»