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Одесса-2021: домогрохи, обрушения и сносы уходящего года

Одесса-2021: домогрохи, обрушения и сносы уходящего года

Что Одесса потеряла в уходящем году в смысле исторических зданий? Какие «домогрохи» и обрушения тревожили нас в 2021-м? А что из зданий прошлого снесли в 2021 году ради новостроев?

Одесские «домогрохи»-обрушения 2021 года

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В феврале рухнула часть флигеля в жилом доме на улице Нежинской, 40. Это уже не первое обрушение опасного флигеля. Первое произошло еще в 2018 году.

Обрушение на Нежинской, очевидцы

Обрушение на Нежинской, 40

В самом начале февраля произошел очередной грох на Деволановском спуске. Там обрушилась очередная заброшка, повредив обновленную перед этим лестницу и сломав новехонький фонарь.

Домохрох в Канаве, руины

Деволановский спуск

11 февраля грохнула часть пустующего исторического здания бывшей гимназии, позже фабрики мороженого «Полярная звезда». Это огромное здание располагается между улицами Мечникова и Старопортофранковской. Рухнули фасадная стена и крыша, камни упали на расположенные рядом ларьки, повредив их.

обрушение бывшей фабрики мороженого

Рухнувшая «Полярная звезда»

В первый день весны произошел домогрох на улице Нежинской, 16, повредив и стоящий рядом дом. Часть живущих там людей пришлось отселить. Тот факт, что рухнула часть старого дома, не был большой неожиданностью для его жителей. Перед этим они трубили во все инстанции о большой трещине, ползущей по фасаду дома.

Дом на Нежинской, авто

Домогрох на Нежинской, 16

В июне рухнула часть бывшего завода на Косвенной, 27, рядом со Староконным рынком.

обрушившийся дом на Молдаванке

Косвенная, 27

В июле рухнул флигель нежилого дома №10 по улице Старопортофранковской. Крыша автомобильной стоянки, примыкавшая к стене дома со стороны улицы Мечникова, оказалась заваленной.

обрушение на Мечникова 12

Обрушение на Старопортофранковской, 10

В феврале в 2-этажном жилом многоквартирном доме на Польском спуске, 5 обрушилась лестничная клетка. Спасатели эвакуировали со второго этажа четырех жильцов.

обрушение дома на Польском спуске в Одессе

ЧП на Польском спуске, 5

В июле на улице Степовой (Молдаванка) обрушился потолок в квартире жилого дома. Во время проведения поисково-спасательных работ после обвала потолка в квартире спасатели нашли тело хозяйки квартиры.

обвал дома на Степовой

Степовая, 6

В этот печальный список мы не внесли «мелкие» фасадные обрушения по причине их огромного количества. Всего не перечислишь. К примеру, в уходящем году только здание Главпочтамта на улице Садовой дважды пугало подобными обрушениями, не говоря уже о здании библиотеки ОНУ на Преображенской, доме Лерхе на Приморском бульваре и так далее…

Одесские сносы-2021

С какими зданиями мы попрощались в уходящем году?

Уже больше нет зданий типографии Фесенко и Ришельевского театра на улице Ришельевской.

типография Фесенко, декабрь 2020 г.

Типография Фесенко и Ришельевский театр до сноса

Попрощались навсегда мы и с бывшими таможенными складами (позже – Мореходной школой) на Приморской, 1.

склады на Приморской3

Таможенные склады на Приморской, 1

Канул в Лету жилой дом на Торговой, 20, который частично обрушился еще в 2020 году.

Торговая, 20, снос

Снос дома на Торговой, 20

В уходящем году в Одессе снесли здания общежитий Одесской национальной пищевой академии (ОНАПТ) на улице Канатной.

коструктивизм в Одессе, улица Канатная

Так выглядели здания общежитий до сноса. Фото Олега Крепосняка

По адресу Базарная, 61 снесли здание постройки 1841 года – бывшего дома купеческого сына С. Яхненко (архитектор – Л. Камбиаджо).

дом на Базарной, 61

Таким было здание на Базарной, 61 до «гроха», фото: ресурс domofoto

На Молдаванке под снос пошел почти целый квартал между Прохоровской, Степовой, Комитетской и Банным переулком. Все эти здания – цеха и другие помещения Одесского механического завода.

стройка на Прохоровской, краны

Снос здания на Прохоровской

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Фото автора, ГСЧС, ресурса Домофото, Олега Крепосняка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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