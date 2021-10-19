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Как получить COVID-сертификат в Одессе: в поликлиниках выстраиваются немалые очереди (фото)

Как получить COVID-сертификат в Одессе: в поликлиниках выстраиваются немалые очереди (фото)

Одесситы жалуются, что для того, чтобы получить на руки бумажный документ о вакцинации (COVID-сертификат), им приходится идти на прием к семейному врачу с записью почти на две недели вперед. В итоге в регистратуру поликлиник выстраиваются огромные очереди.

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Соответствующее фото опубликовал Юрий Чайковский в Facebook-группе «Черный список Одесса».

Ждать прием у семейного врача приходится две недели

«На фото очередь в регистратуру в 20-й поликлинике. Это жесть. Чтобы получить на руки COVID-сертификат, нужно идти на прием к семейному врачу, запись почти на две недели вперед»,

– пишет возмущенный одессит.

очередь за ковид-сертификатами в Одессе

Фото с Facebook-страницы «Черный список Одесса»

Мужчина в недоумении, почему для того, чтобы распечатать бланк с компьютера, поставить на нем подпись и печать, необходимо идти на прием к врачу и, к тому же, ждать еще две недели.

«А полиция уже ходит по учреждениям, составляет акты, штрафует и закрывает!!! Бардак…»,

– Добавил Юрий Чайковский.

Бумажные COVID-сертификаты не выдают без мокрой печати

В свою очередь глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, отвечая на подобный вопрос у себя в Facebook, пояснил, что на бумажном документе о вакцинации должна быть мокрая печать, а пункты массовой вакцинации такими печатями не располагают и по этой причине COVID-сертификаты не выдают.

«Но всегда есть «Дия»,

– добавил глава горздрава, имея в виду мобильное приложение «Дiя», куда можно сгенерировать ковид-сертификат после получения двух доз вакцины.

Между тем, стоит отметить, что воспользоваться данным приложением могут далеко не все, и многим намного проще иметь на руках документ в бумажном виде. К тому же, некоторые одесситы столкнулись с ситуацией, когда их семейный врач временно не принимает и попасть к нему на прием невозможно.

Будет ли горздрав решать возникшую проблему и ликвидировать возникший «бардак», пока неизвестно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что накануне вхождения Одессы в «красную зону» люди массово ринулись делать прививку от коронавируса. Причина – привитые люди получают значительные преимущества в условиях жестких карантинных ограничений.

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Заглавное фото: Интерфакс

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Редакция ПРОФИЛЬ

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