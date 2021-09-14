Кабинет министров утвердил новые правила карантина в Украине. Изменения касаются желтой и красной зон, а также COVID-сертификатов. За последний год власти уже 22 раза вносили поправки в постановление о карантине.

Давайте разберемся, что нас ожидает этой осенью и какие бонусы предусмотрены для вакцинированных граждан.

Что поменяется в COVID-сертификатах?

Их решили «разукрасить». Теперь если вы прошли полный курс вакцинации из двух прививок, то электронный COVID-сертификат в «Дія» будет зеленого цвета. Если успели сделать только одну прививку — он будет желтым.

Кроме того, в сертификате появится информация о негативном результате теста или о выздоровлении от COVID-19. Результат теста действителен 3 суток (72 часа).

Если вы не пользуетесь электронным сертификатом в «Дія», а получили у семейного врача свидетельство о полной вакцинации, то вам не о чем беспокоиться. Разделение по цветам относится только к электронным сертификатам. Распечатывать на цветной бумаге ничего не нужно.

И для чего эти новые цветовые обозначения в сертификатах?

Это сделали, чтобы упростить работу учебных заведений и других учреждений во время карантина.

Если наша область попадет в «желтую» зону карантина, то торгово-развлекательные центры, кафе, кинотеатры, спортзалы, музеи, театры и другие заведения смогут работать при условии, что у 80% посетителей и сотрудников будет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. В учебных заведениях эта норма распространяется только на сотрудников — их должно быть не меньше 80%.

По новым правилам, владелец заведения может выбрать, как именно работать в «желтой» зоне карантина. Либо придерживаться планки ограничений в 80%, либо обслуживать только вакцинированных людей, как это предусмотрено в «красной» зоне.

А как будет в красной зоне?

Все будет строже. Учебные заведения смогут работать только, если абсолютно у всех сотрудников будет «зеленый» COVID-сертификат.

Это же относится к массовым мероприятиям, рынкам, бассейнам, заведениям общественного питания — 100% посетителей и работников должны иметь «зеленый» COVID-сертификат.

Что-нибудь изменится для туристов или путешественников?

Да, изменится. Если у вас желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, либо вы переболели коронавирусом, то при пересечении границы Украины не обязательно уходить на самоизоляцию.

Это же касается людей, которые приезжают со временно оккупированных территорий.

Читайте также: Ковид-сертификаты доступны в «Дії» — как получить?

Фото: Дія, Unsplash