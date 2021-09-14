Новости Одессы и Одесской области

Новые правила карантина: разноцветные сертификаты и бонусы для вакцинированных

Новые правила карантина: разноцветные сертификаты и бонусы для вакцинированных

Кабинет министров утвердил новые правила карантина в Украине. Изменения касаются желтой и красной зон, а также COVID-сертификатов. За последний год власти уже 22 раза вносили поправки в постановление о карантине.

Давайте разберемся, что нас ожидает этой осенью и какие бонусы предусмотрены для вакцинированных граждан.

Что поменяется в COVID-сертификатах?

Их решили «разукрасить». Теперь если вы прошли полный курс вакцинации из двух прививок, то электронный COVID-сертификат в «Дія» будет зеленого цвета. Если успели сделать только одну прививку — он будет желтым.

Кроме того, в сертификате появится информация о негативном результате теста или о выздоровлении от COVID-19. Результат теста действителен 3 суток (72 часа).

Если вы не пользуетесь электронным сертификатом в «Дія», а получили у семейного врача свидетельство о полной вакцинации, то вам не о чем беспокоиться. Разделение по цветам относится только к электронным сертификатам. Распечатывать на цветной бумаге ничего не нужно.

Статья по теме: Свидетельство о полной вакцинации и COVID-сертификат — в чем отличие?

И для чего эти новые цветовые обозначения в сертификатах?

Это сделали, чтобы упростить работу учебных заведений и других учреждений во время карантина.

Если наша область попадет в «желтую» зону карантина, то торгово-развлекательные центры, кафе, кинотеатры, спортзалы, музеи, театры и другие заведения смогут работать при условии, что у 80% посетителей и сотрудников будет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. В учебных заведениях эта норма распространяется только на сотрудников — их должно быть не меньше 80%.

По новым правилам, владелец заведения может выбрать, как именно работать в «желтой» зоне карантина. Либо придерживаться планки ограничений в 80%, либо обслуживать только вакцинированных людей, как это предусмотрено в «красной» зоне.

Карантин

А как будет в красной зоне?

Все будет строже. Учебные заведения смогут работать только, если абсолютно у всех сотрудников будет «зеленый» COVID-сертификат.

Это же относится к массовым мероприятиям, рынкам, бассейнам, заведениям общественного питания — 100% посетителей и работников должны иметь «зеленый» COVID-сертификат.

Что-нибудь изменится для туристов или путешественников?

Да, изменится. Если у вас желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, либо вы переболели коронавирусом, то при пересечении границы Украины не обязательно уходить на самоизоляцию.

Это же касается людей, которые приезжают со временно оккупированных территорий.

Читайте также: Ковид-сертификаты доступны в «Дії» — как получить?

Фото: Дія, Unsplash

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить