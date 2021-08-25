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Ковид-сертификаты стали доступны в «Дії»: как получить?

Ковид-сертификаты стали доступны в «Дії»: как получить?

В приложении «Дія» стала активной кнопка «COVID-сертификаты», нажав на которую можно получить международный и внутренний варианты документа в цифровом виде. Кроме того, такой электронный документ ратифицировал Евросоюз.

Сгенерировать сертификат можно меньше чем за минуту, для этого у юзера должна быть электронная подпись, которую нужно предварительно сделать в приложении. Опция пока работает только на телефонах с системой iOS, на Android еще идет beta-тестирование.

Минздрав Украины разъясняет: есть две версии сертификатов — «внутренний» сертификат, предназначенный для использования внутри страны, и «международный» — предназначен для пересечения границы стран — членов ЕС или других стран, с которыми заключено соглашение о взаимном признании этих документов.

Чиновники напоминают, что COVID-сертификат может быть выдан на основании прививки вакцинами, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайной ситуации: AstraZeneca (в том числе Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer-BioNTech, SpikeVax/Moderna, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Janssen (Johnson & Johnson).

С полученным в «Дії» сертификатом можно смело отправляться в Европу. В международной версии доступен QR-код, в котором зашифрована вся необходимая информация на английском языке. Европейская комиссия с 20 августа признала действительными сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Украине. Ну а внутренняя версия документа пригодится в случае ужесточения карантина.

Ранее мы рассказывали о том, чем ковид-сертификать отличается от свидетельства о полной вакцинации.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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