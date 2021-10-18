В Одесской области будут делать прививки от ковид в отделениях Укрпочты: адреса

Завтра, 19 октября, кроме традиционных пунктов и центров вакцинации, прививки против COVID-19 можно будет получить в отделениях Укрпочты.

Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

В сообщении сказано, что 19 октября 2021 года получить прививку от ковид в Одесской области можно будет по таким адресам:

В центре здоровья также простят поделиться этим постом, чтобы как можно больше людей могли узнать о вакцинации и защитить себя от ковид.

Еще новости об эпидемии коронавируса в Одесской области: