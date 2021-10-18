В Одесской области будут делать прививки от ковид в отделениях Укрпочты: адреса

Завтра, 19 октября, кроме традиционных пунктов и центров вакцинации, прививки против COVID-19 можно будет получить в отделениях Укрпочты.
Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.
В сообщении сказано, что 19 октября 2021 года получить прививку от ковид в Одесской области можно будет по таким адресам:
В центре здоровья также простят поделиться этим постом, чтобы как можно больше людей могли узнать о вакцинации и защитить себя от ковид.
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