В красной зоне карантина, чтобы работать и жить в привычном режиме, нужен COVID-сертификат или ПЦР-тест. Но темпы вакцинации в стране невысокие и активно процветает черный рынок поддельных документов.

В телеграм-каналах и Viber можно найти большое количество предложений купить прививку от ковид. С 18 октября цены на такую услугу взлетели. В среднем торговцы поддельными сертификатами просят от 2 тысяч гривен. Но мало кто задумывается, что купить сертификат вакцинации — это уголовное преступление.

Давайте разберемся, как распознают фиктивные документы о вакцинации, а также какие могут быть последствия для обладателей подделок.

Какое наказание за поддельный ковид-сертификат?

Использование любых поддельных документов, в том числе ПЦР-тестов и COVID-сертификатов — это уголовное преступление. Если окажется, что вы попали внутрь кафе или спортзала по купленному документу о вакцинации, то в Уголовном кодексе предусмотрен штраф до 850 гривен или арест на срок до шести месяцев. Также суд может ограничить свободу до 2 лет.

Несмотря на то, что штраф маленький, за попытку купить сертификат вакцинации или за его использование, человек получит судимость. Это накладывает ряд ограничений:

запрет занимать определенные должности

ограничение для выезда за границу

ограничения в предпринимательской деятельности

лишение права на некоторые виды льгот

Посредники, которые продают или изготавливают поддельные ковид-сертификаты, могут получить штраф до 3400 гривен, арест на полгода или ограничение свободы до 3 лет.

Если же врач берет на себя ответственность и вносит недостоверные данные о вакцинации в электронную систему, то его ждет штраф от 34 до 68 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет с запретом заниматься медицинской деятельностью до 3 лет.

А разве штрафы за подделку ковид-сертификатов не собирались увеличить?

Собирались. В конце сентября правительство одобрило законопроект, в котором штрафы за подделку ковид-сертификатов намного выше. Если Верховная Рада его примет, то за использование подделок штраф будет от 17 000 до 34 000 гривен.

В этом законопроекте, штрафы для посредников будут от 85 до 170 тысяч гривен. Для врачей ничего не изменится, штрафы останутся такими же.

Как определяют, что ковид-сертификат поддельный?

Есть несколько способов. Но сперва давайте разберемся, о какой именно подделке мы говорим.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сертификат в «Дія» подделать не получится. В телефоне отображается лишь та информация, которая есть в реестре электронной системы охраны здоровья. Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в приложении, врач должен внести недостоверные данные в систему. И такой ковид-сертификат будет считаться поддельным.

Когда врач вносит информацию в реестр, то подписывает изменения своим персональным электронным ключом. Если его поймают во время контрольной закупки или на него укажут посредники, то будут проверять всех пациентов, которым врач оказал такую услугу.

Что касается бумажных свидетельств о полной вакцинации и ПЦР-тестов, то именно их чаще всего подделывает. Распечатывают бланк, ставят печать медицинского учреждения, а в реестр ничего не вносят. Вот это классическая подделка. Если проверить такой документ в электронном реестре, то никакой информации по нему не будет.

Кто будет проверять подлинность ковид-сертификатов и ПЦР-тестов?

В департаменте патрульной полиции сказали, что проверять достоверность документов о вакцинации будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики заболеваний, а также сотрудники полиции. Они намерены проводить рейды в местах скопления людей. Документы о вакцинации будут проверять по QR-коду.

Сейчас больше всего подделок выявляют пограничники, когда проверяют документы при пересечении границы.

Кроме того, подделку могут обнаружить врачи. Если человек, купивший COVID-сертификат, заразится коронавирусом и попадет в больницу, то ему придется сообщить — вакцинировался он или купил сертификат. От этого зависит его жизнь и дальнейшее лечение. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, когда пациент находится в интенсивной терапии или реанимации, он расскажет всю правду про свой сертификат и кто его сделал. Рано или поздно эта информация станет известной врачам и полиции.

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Фото: Freepik, rbc.ua