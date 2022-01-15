Как долго будет перерыта одесская Люстдорфская дорога: версия энергетиков и горожан (фото)

Строительство кабельной линии 110 кВ «Чумка – Чубаевка» в Одессе продлится до конца марта 2022 года. Об этом официально заявили в компании ДТЭК «Одесские электросети». Таким образом, можно сделать вывод, что разрытые работникам ДТЭК ямы на Люстдорфской дороге останутся «зимовать», хотя ранее работы обещали закончить еще в декабре 2021 года.

Версия одесских энергетиков: раскопки на Люстдорфской дороге – «технологически сложные работы»

При этом, как отрапортовали у себя в Facebook энергетики, значительная часть запланированных работ уже выполнена и теперь на очереди – прокладка последних километров кабельной линии и работы по благоустройству территории после строительства.

«Кабельная линия подключит новую подстанцию «Чубаевка» к сети через подстанцию «Чумка». После завершения работ обе подстанции обеспечат надежным и качественным электроснабжением более 50 тысяч жителей Малиновского, Киевского и Приморского районов Одессы»,

– заверили в компании.

Также в ДТЭК добавили, что прокладка новой кабельной линии – «важный шаг в развитии энергоинфраструктуры», но в то же время это «технологически сложный вид работ», от качества выполнения которых зависит «надежное электроснабжение клиентов не менее ближайших 50 лет».

«Особые трудности возникают при прокладке линии под заасфальтированным дорожным полотном. Строителям приходится выполнять работы путем горизонтально направленного бурения, что позволяет не повреждать все дорожное полотно, а только точечные технологические вводы. Такая «ювелирная» работа, да еще при неблагоприятных погодных условиях, требует вдвое больше времени. Поэтому мы вынуждены были продлить срок проведения работ до конца марта 2022 года»,

– так пояснили энергетики задержку работ.

Кроме того, в компании ДТЭК «Одесские электросети» добавили, что в настоящее время уже полностью выполнены работы на участках дороги от подстанции «Чумка» по улице Артиллерийская и от подстанции «Чубаевка» вдоль части улицы Люстдорфская дорога, а в ближайшее время здесь полностью восстановят дорожное полотно. Ну, это если погода позволит, конечно.

Ну, и само собой, энергетики «по традиции» приносят одесситам «извинения за временные неудобства».

Версия одесситов: «Раскопки на Люстдорфской дороге не закончатся никогда»

Между тем, горожане (особенно жители Таирова) оптимизма энергетиков не разделяют, о чем не преминули сообщить в комментариях.

«Трудности обычно возникают, когда что-то делают, а когда работа стоит неделями – это не трудность, это безразличие к вашим клиентам, которым вы создаете неудобства»,

– написал одессит под ником Maksym Ka.

А вот некий Alex Pit прокомментировал отчет ДТЭКовцев еще более резко:

«Как бы вас там сильно не обидеть!?!? Вы там обкурились во время написания таких громких текстов? Ювелиры вы наши родные. Лучше б вы раскопали, сделали ваши дела и закопали. Быстрее было бы! Поставьте пару человек там возле ям, что б был видно, что вы работаете. И на Левитана заасфальтируйте ВСЕ въезды во дворы. Скоро стойки придется менять на машине, благодаря вам»

А вот корреспондент «Одесской жизни» сделал накануне очень показательное фото с места «технологически сложных работ», предположив, что «раскопки на Люстдорфской дороге не закончатся никогда»:

Напомним, ранее депутат Одесского горсовета Петр Обухов сообщил, что строительство кабельной линии на Люстдорфской дороге, где компания ДТЭК «Одесские электросети» планирует соединить реконструированную подстанцию «Чумка» и построенную подстанцию «Чубаевка», затягивается. Он предположил, что вероятная причина – наступившие холода, добавив, что сроки перенесли на февраль этого года.

Как сообщалось, ДТЭК «Одесские энергосети» построит совершенно новую электроподстанцию «Чубаевская». Она призвана избавить жилмассив Таирова от проблем с обеспечением электроэнергией.