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Одесский центр общения, красивые дворы и комфортное детство: о малых проектах-победителях Общественного бюджета-2022

Одесский центр общения, красивые дворы и комфортное детство: о малых проектах-победителях Общественного бюджета-2022

Одесситам уже сообщили официально, какие малые проекты Общественного бюджета-2022 будут реализовываться в 2022 году.

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Как мы сообщали, комиссия допустила к онлайн-голосованию 70 больших и малых проектов Общественного бюджета — 23 малых и 47 больших. Общий объем расходов на 2022 год, который планируется направить на реализацию проектов-победителей, составляет 50 млн грн.

Итоги малых проектов таковы: одесситы проголосовали за четырнадцать из двадцати трех проектов. Общая сумма их реализации составит 6 943 605 грн.

Один из проектов-победителей — создание коворкинг-центра в библиотеке для взрослых №12 на 16-й станции Большого фонтана.

Несколько малых проектов-победителей посвящены благоустройству придомовых территорий (одесские дворики — по-прежнему в тренде).

Одесситы проголосовали и за проект создания мобильной паллиативной помощи Центра первичной медико-санитарной помощи №4. Палиативная помощь — помощь неизличимым больным.

Созданию современных спортивных и детских площадок посвящено еще несколько проектов, которые стали победителями Общественного бюджета-2022.

В парке «Юность» будет создана самая современная зона отдыха с автоматическим поливом и системой видеонаблюдения, а в школе № 45 — новейший кабинет истории с интерактивным оборудованием.

С полным списком малых проектов-победителей, которые будут реализованы в 2022 году, их рейтингом и стоимостью можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что одесситы могут предложить проект по улучшению жизни в городе. И если его поддержат другие жители города, проект воплотят за счет средств городского бюджета.

Голосование голосование за проекты Общественного бюджета на платформе «Социально активный гражданин» стартовало 8 декабря 2021 года, и вот теперь стала известна часть победителей.

Читайте также: Одесский общественный бюджет-2021: стали известны проекты-победители

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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