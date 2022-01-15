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Туристы из Одесской области сорвались в обрыв при восхождении на Говерлу – есть жертва

Туристы из Одесской области сорвались в обрыв при восхождении на Говерлу – есть жертва

Сегодня утром, 15 января 2022 года, при восхождении на самую высокую гору Украины – Говерлу в Карпатах пострадала группа туристов из Одесской области. Одна женщина погибла.

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Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По информации местных СМИ, трое туристов из города Южного сорвались в обрыв. После падения 32-летняя женщина смогла позвонить в службу спасения.

И хотя спасатели незамедлительно направились на помощь, операции по спасению мешали сложные погодные условия и сильный ветер.

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Лишь спустя несколько часов поисков сотрудники ГСЧС нашли пострадавших – 35-летнего мужчину с травмой ноги и женщину, которая и обратилась к спасателям. Их доставили на спортивную базу «Заросляк» и передали медикам. С женщиной работал психолог ГСЧС.

Еще одна женщина, 1965 года рождения, погибла – ее тело также транспортировали на базу «Заросляк».

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщала «Одесская жизнь», в мае 2021 года в Турции пропала альпинистка из Одессы Яна Кривошея. Позже ее тело нашли возле горы Гейиксивриси в Анталии.

Фото пресс-службы ГСЧС в Ивано-Франковской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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