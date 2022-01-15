В Одессе выбрали снимок года (фото)

Вот уже 19 лет подряд в Одессе выбирают лучшие в году снимки одесских фотографов. В этом году, как и в последние несколько лет, конкурс состоялся во Всеукраинском центре болгарской культуры.

Одесситы с удовольствием принимают участие в этом конкурсе. В этом году поступило 300 фотографий, среди которых 79 авторов – фотолюбители, профессионалы, члены Одесской фотографической ассоциации, фотоклуба «ФОТОН-2». Но на стены Болгарского культурного центра попали не все: для участия в экспозиции жюри отобрало 90 фото 75 авторов.

Количество работ итоговой выставки практически всегда одинаковое – стены Болгарского центра просто не могут вместить в себя больше. При этом есть и те, кто принимают участие из года в год и в то же время очень много новых авторов, для которых конкурс может стать стартом и стимулом для дальнейшего развития в мире фотоискусства.

Решением жюри были награждены следующие работы:

Гран-при: Дмитрий Баев – «Винсент»;

I место: Сергей Курля – «Братство красного зонтика»;

II место: Анна Коренева – «Чемпион»;

III место: Юрий Бершадский – «Storm».

Дипломы конкурса:

Татьяна Додонова – «Театр начинается с …»;

Вячеслав Онищенко – Air pollution;

Юлия Пархоц – «Детская фотография»;

Алексей Салло – «Волна»;

Наталья Филипенко – «Надежда»;

Ольга Эванс – «Ее глаза».

Каждая фотография, получившая призовое место не похожа на другую. А Гран-при получила работа, напоминающая автопортрет Ван Гога. Работа над портретом шла почти месяц. Самым сложным было найти подходящий синий пиджак, рассказал автор Дмитрий Баев.

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Член жюри конкурса, фотограф Сергей Гуменюк вспомнил, что в самом первом конкурсе «Снимок года» победил он с очень похожим портретом в голландском стиле. Естественно, было интересно узнать, что изменилось в работе фотохудожников за эти два десятка лет.

Сейчас, по словам Сергея, разнообразие индивидуальных стилей и направлений позволяет каждому фотографу найти своих почитателей. При этом новые технологии и техники не главенствуют – в кадре до сих пор самым важным компонентом остается жизнь и история. Именно таким принципом руководствуется жюри при отборе лучших.

«После того, как ты узнал, как сделана фотография, ты не должен потерять к ней интерес. Если это всего лишь технологии, то через год это будет никому не интересно»,

– объясняет Сергей Гуменюк.

Выставка открыта для посетителей ежедневно с 9:00 до 17:00.

Адрес: пер. Вице-адмирала Жукова, 9. Всеукраинский центр болгарской культуры.

Вход свободный.

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Фото с выставки – автора

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