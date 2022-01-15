Как по маслу: из центра Одессы в Люстдорф – на трамвае (фото)

Дождались наконец-то: теперь на трамвае маршрута №3 можно добраться без пересадок из самого центра города аж в Люстдорф (Черноморку). Сколько времени это занимает? И как теперь это происходит?

В путешествие в одесский Люстдорф – на трамвае

Благодаря ожившему после ремонта одесскому Новощепному ряду теперь можно добраться в наш Люстдорф, он же – Черноморка на трамвае. Этот маршрут заработал с 15 января этого года.

В этот же день поспешили мы на трамвайную остановку (конечную) на углу улиц Пастера и Новосельского, чтобы проехаться в Люстдорф. Напомним, здесь же расположена и конечная еще одного трамвая – 28-го маршрута.

Трамвай третьего маршрута подходит, пассажиров совсем немного, но уже ближе к Старопортофранковской трамвай был полон, несмотря на то, что суббота (выходной).

Трамвай №3 теперь совершает немалое путешествие: мы проезжаем практически всю Старопортофранковскую, затем следует обновленный Новощепной ряд, не без радости проезжаем по его новехоньким рельсам – и мы уже на Старосенной площади.

Далее – длинная-длинная Люстдорфская дорога.

Едем, «как по маслу»: четко, быстро, без происшествий. По дороге нам объявляют остановки, предупреждают о необходимости ношения масок. Кажется, на Люстдорфской дороге мы прибавили скорость.

И вот уже перед нами конечная – Люстдорф. Известный «пятачок», еще иногда именуемый шестнадцатой станцией Люстдорфа. Кстати, здесь нас встречает новый остановочный трамвайный комплекс в окружении новых фонарей.

По дороге выясняется, что для многих одесситов обновленный маршрут третьего трамвая стал абсолютной новостью. Особенно это почувствовалось, когда я ехала из Люстдорфа в центр города. На Старосенной площади многие недоуменно интересовались, «А куда это мы едем?». Ничего, привыкнем…

Теперь о времени в пути. Из центра Одессы до Люстдорфа, то есть, от конечной до конечной, мы доехали за один час четырнадцать минут. А вот из Люстдорфа в центр города и того быстрее, правда, всего на две минуты – за один час двенадцать минут.

Счастливого пути!

Трамвайная история Одессы: первый электрический трамвай появился в Люстдорфе

А теперь – любопытный факт из одесских трамвайных историй, связанных с Люстдорфом.

Как рассказывал известный одесский краевед, педагог, геолог, автор книг об Одесе Дмитрий Жданов, первый наш электрический трамвай (после конки и парового трамвая) последовал как раз не по Одессе, а именно по Люстдорфу.

Запуск первого электрического трамвая в Одессе состоялся в сентябре 1910 года (его первый маршрут №32 получил название «Выставочный»). А вот жители Люстдорфа, желая иметь трамвайное сообщение, заключили с бельгийским обществом собственный договор. И трамвай туда вскоре последовал. А произошло это еще в 1908 году. Вот и получается (этот факт не без сарказма подчеркивался в одесской прессе тех лет): в Люстдорф электрический трамвай уже ходил (пусть с предварительной пересадкой на «паровичке»), а в Одессе им на тот момент еще и не «пахло»…

Фото автора

Цей матеріал також доступний українською