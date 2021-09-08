Этот день в истории: злоключения знаменитой скульптуры Микеланджело

Cтатуя «Давида» Микеланджело Буонарроти считается одним из главных шедевров эпохи Ренессанса. В 1504 году 8 сентября она украсила площадь Синьорини во Флоренции. Перевозкой и установкой этого пятиметрового мраморного изваяния занимался Леонардо да Винчи.

На долю творения Микеланджело выпало немало испытаний. В статую ударяла молния, её обстреливали повстанцы, а в 1527 году «Давиду» отломали руку. Конечность прикрепили с помощью смеси извести и песка.

В 1810 году памятник покрыли воском, чтобы почистить. Но это оказалось плохой идеей. В1843 году его смывали соляной кислотой вместе с подлинной патиной.

В 1873 году статую перенесли в главный холл Академии художеств, чтобы спасти от воздействия осадков. Позже на месте оригинала появилась копия. Но на этом злоключения памятника не закончились. В 1991 году психически неуравновешенный итальянец Пьеро Канната молотком отбил средний палец на левой ноге «Давида». Пришлось делать новый палец.

Отметим, статуя изображает обнажённого царя древнего Израиля Давида перед схваткой с Голиафом. Для того времени такой сюжет был новшеством, так как Вероккьо, Донателло и прочие предшественники Микеланджело предпочитали показывать Давида в момент торжества, после победы над гигантом.

Фото: holidaygid.ru