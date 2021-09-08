Сегодня у католиков Рождество Девы Марии

Сегодня, 8 сентября, западные христиане отмечают Рождество Девы Марии.
О жизни Богородицы информации крайне мало. В церковном предании говорится, что её родителями были Иоаким, потомок рода царя Давида, и Анна — из рода первосвященников. Дева Мария появилась на свет по обетованию Бога, данного Иоакиму и Анне, когда они уже были в преклонном возрасте. Имя Богородицы было указано ангелом, который возвестил родителям и о самом ее рождении.
Празднуя Рождество Богородицы, христиане подчеркивают её важную роль в осуществлении божественного плана спасения человечества.
Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине V века.
Фото: philnews.ph