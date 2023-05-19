На спуске Маринеско в Одессе бурят скважины чтобы спасти эту улицу

Вчера, 18 мая, на спуске в центре города, где просели проезжая часть и трамвайная линия, началась геологическая разведка.

Об этом сообщило издание “Думская”.

Спецтехника пробурила пять скважин для забора образцов в верхней части спуска Маринеско, где угроза провала самая большая.

Представитель Центра инженерно-проектных исследований, который проводит работы, пояснил, что на основании взятых образцов специалисты рассчитают “напряженность грунта”, найдут подземные полости и смогут сделать расчет устойчивости.

Чтобы получить более полную информацию, специалисты в ближайшее время пробурят на спуске несколько скважин».

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что на проведение геолого-разведывательных работ на спуске Маринеско городские власти выделили 1 миллион 140 тысяч гривен.

Напомним, что необходимость таких исследований возникла после того, как невооруженным глазом стала заметна просадка проезжей части и трамвайных путей.

Впервые это заметили еще в феврале 2022 года. Причем, кроме проседания дороги с трамвайными путями зафиксировали разрушение пешеходной дорожки, и появление трещин на домах №16 и 18.

Процессы деформации на спуске продолжаются, поэтому и была заказана срочная экспертиза. Так, трамвайные пути просели настолько, что по ним из соображений безопасности, перестали ходить трехсекционные трамваи.

Сейчас трамвайное движение по спуску Маринеско под угрозой полного закрытия. При том, что пути там — единственные, которые соединяют пересыпь и поселок котовского с центром города.

Заместитель одесского городского головы Александр Филатов, комментируя ситуацию, отметил, что, возможно, спуск проседает из-за соседней стройки, которую ведет строительная компания «Пространство». Если экспертиза докажет это, мэрия выдвинет к частнику претензии и потребует участвовать в ремонте.

Фото:» Думская»; фото трамвайных путей: Мария Котова