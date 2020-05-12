Хроники коронавируса: снижение заболеваемости и продление карантина

Многие маршрутки в городе не курсируют вообще. К тому же они — «спецтранспорт». Именно в кавычках. У меня, к примеру, ни разу не спросили хоть какой-нибудь документ, который бы давал официальное разрешение на проезд. О том, что в маршрутки давным-давно пускают без масок, тоже рассказывалось много раз. «Без масок ни-ни!», строго ограниченное количество пассажиров — это тот самый случай, когда в городе «с этого давно смеются».

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