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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: снижение заболеваемости и продление карантина

Хроники коронавируса: снижение заболеваемости и продление карантина

По состоянию на вечер 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 425 летальных, а выздоровевших – 3 373. В Одесской области подтвердили 653 случая заражения.

  • Официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен. Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который был прогнозируемый группой ученых и медиков.
  • Одесса присоединилась к всеукраинской акции “Стоп культурный карантин“. Это масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий.
  • Старосенная площадь в период смягчения карантина заметно «отметилась» увеличением проходящих-сидящих-гуляющих одесситов. Заработали многочисленные магазинчики, а вот большинство летних площадок, которых здесь довольно много, «аншлагом» не отличаются.

  • Сегодня в галерее Artodessa, что в Летнем Театре, впервые за время карантина состоялась выставка работ одесских художников. Они решили показать горожанам что нарисовали за период карантина.

 

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