Хроники коронавируса: снижение заболеваемости и продление карантина

По состоянию на вечер 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 425 летальных, а выздоровевших – 3 373. В Одесской области подтвердили 653 случая заражения.
- В Одесской области заболеваемость коронавирусной инфекции постепенно снижается. За минувшие сутки одесские лаборатории подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирус.
- Официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен. Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который был прогнозируемый группой ученых и медиков.
- Одесса присоединилась к всеукраинской акции “Стоп культурный карантин“. Это масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий.
- Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения во всем мире Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.
- Старосенная площадь в период смягчения карантина заметно «отметилась» увеличением проходящих-сидящих-гуляющих одесситов. Заработали многочисленные магазинчики, а вот большинство летних площадок, которых здесь довольно много, «аншлагом» не отличаются.
В то время, как происходит ослабление-смягчение карантинного режима, жизнь на Одесском железнодорожном вокзале замерла.
- Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19.
Сегодня в галерее Artodessa, что в Летнем Театре, впервые за время карантина состоялась выставка работ одесских художников. Они решили показать горожанам что нарисовали за период карантина.