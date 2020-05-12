Одеський міжнародний кінофестиваль проведуть восени

Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження у всьому світі Одеський міжнародний кінофестиваль цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомила пресслужба кінофестивалю.

Крім того, змінено дати проведення 11-го ОМКФ: фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени — з 25 вересня по 3 жовтня.

В онлайн-форматі проходитиме також індустрійна частина кінофестивалю Film Industry Office. Окрім онлайн-частини, в межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open air кіноперформансу на Потьомкінських сходах.

Найближчим часом буде оголошено оновлений регламент 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Інформація щодо придбання абонементів на онлайн-захід буде повідомлена додатково на офіційних ресурсах ОМКФ.

Фото: ОМКФ

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