fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеський міжнародний кінофестиваль проведуть восени

Одеський міжнародний кінофестиваль проведуть восени

Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження у всьому світі Одеський міжнародний кінофестиваль цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомила пресслужба кінофестивалю.

Крім того, змінено дати проведення 11-го ОМКФ: фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени — з 25 вересня по 3 жовтня.

В онлайн-форматі проходитиме також індустрійна частина кінофестивалю Film Industry Office. Окрім онлайн-частини, в межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open air кіноперформансу на Потьомкінських сходах.

Найближчим часом буде оголошено оновлений регламент 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Інформація щодо придбання абонементів на онлайн-захід буде повідомлена додатково на офіційних ресурсах ОМКФ.

Фото: ОМКФ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить