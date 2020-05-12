Після 22 травня карантин буде продовжено – прем’єр-міністр

Україна поки йде за тим сценарієм виходу з карантину, який був прогнозований групою науковців та медиків.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі “Сніданку з 1+1” у вівторок, 12 травня.

За його словами, для того, аби уникнути спалахів, вихід із карантину був розбитий на п’ять етапів.

– Вчора ми розпочали перший етап, коли зняли частину обмежень. Наступний етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися протягом певного періоду, – зазначив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, поки що не йдеться про те, що треба буде знову вводити в країні повний локдаун:

– Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому чи іншому місті – ми вводимо карантин локально там, де виникають спалахи. Так буде жити весь світ, поки не знайде вакцину.

Також Денис Шмигаль зауважив, що наразі не йдеться про жодні дати.

– Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин в країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде подовжено, – зазначив Прем’єр-міністр.

Він також нагадав, що відновлення руху громадського транспорту – метро та міжміського – відбудеться на третьому етапі виходу з карантину. Проте коли це станеться – залежатиме від динаміки захворюваності.

– Ми йдемо доволі рівно останні 7-8 днів. Не збільшується щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав перевищувала або була рівною кількості тих, хто захворів. Цей етап дуже важливий. Він переломний, – повідомив Денис Шмигаль.

Також він звернув увагу на те, що при пом’якшенні загальноукраїнського карантину велика частка відповідальності лягає на міських голів, які в подальшому будуть приймати рішення про запровадження адаптивних заходів і про посилення карантину.

Фото: Урядовий портал

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