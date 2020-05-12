Одесский ж/д вокзал: «Карантиним по полной» (фото)

В то время, как у нас происходит ослабление-смягчение карантинного режима, жизнь на Одесском железнодорожном вокзале замерла.

Здесь полная тишина — пожалуй, даже пугающая, потому что вокруг уже вовсю бурлит жизнь. А вокзал теперь стал напоминанием, что карантин — есть карантин, даже сейчас, в мае, когда в Одессе обычно стартует курортный сезон.

В здание вокзала никого не пускают. «Карантиним по-прежнему — по полной», — сказал мне один из двух охранников у входа в здание вокзала.

На обычно оживленной (причем круглосуточно) площади перед платформами-путями — пустота. Где-то далеко просматриваются те, кто производит здесь уборку. Поезда, которые никуда не следуют, словно добавляют вокзальную картину дня.

На площади перед зданием вокзала — тоже довольно пустынно. Ну разве что сдающие квартиры одесситы по-прежнему предлагают свои услуги.

Когда «оживет» железнодорожный вокзал, мы пока не знаем… Пока он выглядит так.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.