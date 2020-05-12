Одесская Старосенная площадь: магазинчики заработали, летние площадки — без аншлага (фото)

Старосенная площадь в период смягчения карантина заметно «отметилась» увеличением проходящих-сидящих-гуляющих одесситов. Заработали многочисленные магазинчики, а вот большинство летних площадок, которых здесь довольно много, «аншлагом» не отличаются.

Кафешки открылись: где-то совсем пусто, где-то есть те, кто уже наслаждается чашечкой кофе и какой-нибудь вкуснятинкой.

Две девушки-студентки, будущие врачи, говорят по этому поводу, что вот, мол, просто вышли погулять, а усаживаться за столики в кафешке пока не решаются.

— Мы кофе с собой в термосе принесли. Ну и одноразовые стаканчики, — рассказывают они.

Работник одного из кафе, представившийся Николаем, объясняет отсутствие наплыва в кафе тем, что «мы ведь не в центре города, да и вокзал закрыт. К тому же, люди хоть и стали гораздо чаще выходить, но все равно далеко не все готовы привычно усесться за столик в кафе. Но посетители все равно есть, хотя и мало».

—Инструктаж мы, конечно, прошли — и антисептики есть, и температуру нам измеряют. Вот только не понимаю, если к нам, допустим, пришла семья из четырех-пяти человек, и они все живут в одной квартире, то почему их надо рассаживать по разным столикам?.. Или вот с посудой… Ну у нас тут вообще посуда и раньше была только одноразовая, так что никаких проблем. А вот если в ресторане посуда своя, так неужели она «опаснее», чем одноразовая? Ее же моют спецсредствами… — очень осторожно выражает Николай свои сомнения по поводу новых правил.

Между тем, Старосенная площадь, как и весь город, начинает «оживать», и даже установленный здесь «пункт питания», созданный под старый одесский трамвай, тоже работает, выставив на видное место заветную бутылочку с антисептиком…

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