В Укрзалізниці розробили план поетапного відновлення приміського сполучення

Укрзалізниця розробила план заходів із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженої Урядом у зв’язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, пише пресслужба Укрзалізниці.

Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

Як повідомив очільник компанії, за умови скасування чи пом’якшення карантинних заходів, Укрзалізниця готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

– Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно плану, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому – плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух, — уточнив Іван Юрик.

Водночас він нагадав про збитковість сектору приміських перевезень через хронічну недокомпенсацію місцевими бюджетами за поїздки пільгових категорій громадян. Так, за даними фахівців Укрзалізниці, при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, компанія недоотримає 279,5 млн грн, а на другому — ще 224,5 млн грн.

– Компанія розуміє складну ситуацію в економіці країни і сумлінно виконуватиме функції соціального перевізника. Проте, ми також звертаємо увагу на необхідності вирішення питання компенсацій за перевезення пільговиків та джерел фінансування розвитку приміського руху. Приміром, у країнах ЄС діє модель, згідно якої участь у фінансуванні приміського та регіонального залізничного сполучення бере місцеве самоврядування, адже цей сегмент у всіх країнах є саме соціальним, — резюмував очільник компанії.

Фото: 5 канал

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