Одеса долучилася до всеукраїнської акції “Стоп культурний карантин”

Сьогодні, 12 травня, у містах України відбудеться масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів.

Про це у Facebook повідомили організатори акції Kyiv Music Days.

– Пандемія Covid-19 зупинила весь світ. Коли уряди інших країн рятують свої економіки шляхом підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє програми подолання кризи. При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів знаходиться у забутті. Нас ніби не існує, – зазначають організатори.

Зазначається, що до акції долучаються Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ. У цій галузі в Україні працюють понад 250 000 осіб:

– В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб – артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів… Акція #стопкультурнийкарантин покликана привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину.

Отож, сьогодні, 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть спрямовані в небо промені світла.

– Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України, – додали засновники акції.

Фото: Facebook

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