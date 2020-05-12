Епідемічна ситуація контрольована: скільки хворих на COVID-19 у районах Одещини?

В Одеській області захворюваність на коронавірусну інфекцію поступово знижується.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
За минулу добу одеські лабораторії підтвердили 7 нових випадків захворювання на коронавірус.
З них – лікар міської лікарні №10, ще 4 одесити та двоє жителів Подільська. Станом на сьогодні одужало всього 40 пацієнтів.
– Невелика кількість нових випадків протягом останніх днів може свідчити про те, що захворюваність пішла на спад. Але загроза інфікування все ще залишається високою, а сам вірус – вкрай небезпечним, – зазначив Куций.
Спалахи зафіксовано майже у всіх районах Одещини:
- Подільський район – 328,
- м. Одеса – 115,
- Біляївський район – 69,
- Ізмаїльський район – 20,
- Балтський район – 19,
- Кодимський район – 18,
- Білгород-Дністровський район – 16,
- Кілійський район – 15,
- Овідіопольський район – 9,
- М.Чорноморськ, м. Теплодар – по 7 випадків,
- Окнянський район – 5,
- Іванівський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Ширяївський – по 3 випадки,
- м. Южне, Ананьївський район, Болградський район – по 2 випадки,
- Арцизький, Березівський, Лиманський, Любашівський – по 1 випадку.
– Епідемічна ситуація контрольована. Літні майданчики кафе, парки, магазини та салони краси відкрито. Але в усіх закладах та громадських місцях треба й надалі дотримуватися санітарних норм, аби не допустити нових спалахів, – додав голова облдержадміністрації.