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Новости Одессы и Одесской области

Епідемічна ситуація контрольована: скільки хворих на COVID-19 у районах Одещини?

Епідемічна ситуація контрольована: скільки хворих на COVID-19 у районах Одещини?

В Одеській області захворюваність на коронавірусну інфекцію поступово знижується.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

За минулу добу одеські лабораторії підтвердили 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

З них – лікар міської лікарні №10, ще 4 одесити та двоє жителів Подільська. Станом на сьогодні одужало всього 40 пацієнтів.

– Невелика кількість нових випадків протягом останніх днів може свідчити про те, що захворюваність пішла на спад. Але загроза інфікування все ще залишається високою, а сам вірус – вкрай небезпечним, – зазначив Куций.

Спалахи зафіксовано майже у всіх районах Одещини:

  • Подільський район – 328,
  • м. Одеса – 115,
  • Біляївський район – 69,
  • Ізмаїльський район – 20,
  • Балтський район – 19,
  • Кодимський район – 18,
  • Білгород-Дністровський район – 16,
  • Кілійський район – 15,
  • Овідіопольський район – 9,
  • М.Чорноморськ, м. Теплодар – по 7 випадків,
  • Окнянський район – 5,
  • Іванівський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Ширяївський – по 3 випадки,
  • м. Южне, Ананьївський район, Болградський район – по 2 випадки,
  • Арцизький, Березівський, Лиманський, Любашівський – по 1 випадку.

– Епідемічна ситуація контрольована. Літні майданчики кафе, парки, магазини та салони краси відкрито. Але в усіх закладах та громадських місцях треба й надалі дотримуватися санітарних норм, аби не допустити нових спалахів, – додав голова облдержадміністрації.

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