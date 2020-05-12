Епідемічна ситуація контрольована: скільки хворих на COVID-19 у районах Одещини?

В Одеській області захворюваність на коронавірусну інфекцію поступово знижується.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

За минулу добу одеські лабораторії підтвердили 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

З них – лікар міської лікарні №10, ще 4 одесити та двоє жителів Подільська. Станом на сьогодні одужало всього 40 пацієнтів.

– Невелика кількість нових випадків протягом останніх днів може свідчити про те, що захворюваність пішла на спад. Але загроза інфікування все ще залишається високою, а сам вірус – вкрай небезпечним, – зазначив Куций.

Спалахи зафіксовано майже у всіх районах Одещини:

Подільський район – 328,

м. Одеса – 115,

Біляївський район – 69,

Ізмаїльський район – 20,

Балтський район – 19,

Кодимський район – 18,

Білгород-Дністровський район – 16,

Кілійський район – 15,

Овідіопольський район – 9,

М.Чорноморськ, м. Теплодар – по 7 випадків,

Окнянський район – 5,

Іванівський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Ширяївський – по 3 випадки,

м. Южне, Ананьївський район, Болградський район – по 2 випадки,

Арцизький, Березівський, Лиманський, Любашівський – по 1 випадку.

– Епідемічна ситуація контрольована. Літні майданчики кафе, парки, магазини та салони краси відкрито. Але в усіх закладах та громадських місцях треба й надалі дотримуватися санітарних норм, аби не допустити нових спалахів, – додав голова облдержадміністрації.

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