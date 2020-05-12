Что нарисовали одесские художники за время карантина? (фоторепортаж)

Сегодня в Летнем Театре состоялась первая выставка работ одесских художников. Они решили показать горожанам что нарисовали за период карантина.

Об этом с места события сообщает наш корреспондент.

По словам самих художников, их произведениях, выражаются разные эмоции и чувства: от страха и отчаяния до надежды и радости. Авторы верят, что после окончания пандемии, философия и взгляды на жизнь у жителей планеты поменяется. Однако все они надеются, что все будет хорошо.

В рамках данного проекта каждый желающий может отправить свои работы, созданные в период с середины марта 2020 года, на протяжении всего карантина. К участию в выставке будут допущены работы, отобранные специальным художественным советом, приглашенным для данного проекта.

Будем рады получить фотографии ваших работ на электронную почту: katyapim@ukr.net или в сообщении на нашей странице в Facebook.

(Пожалуйста, сопроводите фото работ описанием с указанием техники, материала, размера, названия произведения, а также короткой информации об авторе и его контактные данные).

Крайний срок подачи материалов – последний официальный день карантина.

Фото автора

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