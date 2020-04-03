Хроники коронавируса: протокол лечения инфицированных пациентов и французский препарат для лечения COVID-19

По состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждено 1072 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 27 летальных, а выздоровевших – 22. В Одесской области подтвердили 26 случаев заражения.

На сегодня зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки лаборатория Минздрава в Одессе подтвердила 8 новых случаев у жителей области. Детали по ссылке…

В Одессе врачи создали протокол лечения пациентов с коронавирусом. Группа одесских медиков составила свод правил и норм, согласно которым будут лечить больных с коронавирусной инфекцией. Детали по ссылке…

В карантин одесситам хотят запретить гулять у моря. Руководство города переживает, что местные жители не прислушиваются к рекомендациям МОЗ. Детали по ссылке…

В Украину передали французский препарат для лечения коронавируса. В нашу страну прибыла партия лекарств “Плаквенил” французского производства. Детали по ссылке…

Сколько тестов завезли в больницы Одессы и области и где они есть? В больницах Одесского региона есть в наличии 4750 тестов на выявление коронавирусной инфекции. Детали по ссылке…

Одесские полицейские предостерегают от покупок средств защиты в сети. Полицейские призывают граждан быть максимально внимательными при осуществлении интернет-покупок. Детали по ссылке…

Одесский бизнесмен подал в суд на Кабмин из-за условий карантина. В Окружной административный суд Киева обратился предприниматель из Одесского региона. Детали по ссылке…

Черновицкую область закрывают для частных перевозок. Черновицкая область вводит ограничительные меры для транспорта на период карантина. Детали по ссылке…

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