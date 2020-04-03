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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: протокол лечения инфицированных пациентов и французский препарат для лечения COVID-19

Хроники коронавируса: протокол лечения инфицированных пациентов и французский препарат для лечения COVID-19

По состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждено 1072 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 27 летальных, а выздоровевших – 22. В Одесской области подтвердили 26 случаев заражения.

  • На сегодня зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки лаборатория Минздрава в Одессе подтвердила 8 новых случаев у жителей области. Детали по ссылке…
  • В Одессе врачи создали протокол лечения пациентов с коронавирусом. Группа одесских медиков составила свод правил и норм, согласно которым будут лечить больных с коронавирусной инфекцией. Детали по ссылке…
  • В карантин одесситам хотят запретить гулять у моря. Руководство города переживает, что местные жители не прислушиваются к рекомендациям МОЗ. Детали по ссылке…
  • В Украину передали французский препарат для лечения коронавируса. В нашу страну прибыла партия лекарств “Плаквенил” французского производства. Детали по ссылке…
  • Сколько тестов завезли в больницы Одессы и области и где они есть? В больницах Одесского региона есть в наличии 4750 тестов на выявление коронавирусной инфекции. Детали по ссылке…
  • Одесские полицейские предостерегают от покупок средств защиты в сети. Полицейские призывают граждан быть максимально внимательными при осуществлении интернет-покупок. Детали по ссылке…
  • Одесский бизнесмен подал в суд на Кабмин из-за условий карантина. В Окружной административный суд Киева обратился предприниматель из Одесского региона. Детали по ссылке…
  • Черновицкую область закрывают для частных перевозок. Черновицкая область вводит ограничительные меры для транспорта на период карантина. Детали по ссылке…

 

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