На Одещині зареєстровано 26 випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Щотижневий звіт про заходи Одеської обласної державної адміністрації по протидії COVID-19.

На в’їздах в область та Одесу встановлено блокпости. Поліцейські та нацгвардійці вибірково перевіряють автомобілі. Триває укомплектування постів медиками для температурного скринінгу.

Дві групи громадян, що прибули з-за кордону, розміщено на обов’язкову обсервацію на 2 тижні. Безкоштовне перебування та харчування забезпечується Одеської ОДА. З людьми постійно перебувають медики та відстежують їхній стан. Симптомів захворювання немає.

До Одеси прибули 3 вантажівки із медикаментами та засобами індивідуального захисту. Відразу розпочалося сортування та відправка у лікарні Одещини.

Протягом тижня в регіон прибули два борти із медичним вантажем. На одному з них — 3500 ПЛР-тестів, які вже доправлено до лабораторного центру МОЗ.

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф отримав 1549 захисних костюмів, 4370 масок – респіраторів та 1945 захисних окулярів. Всі ці засоби доправлені до бригад.

Вже придбано та очікується поставка 6 тисяч костюмів біозахисту, 8 тисяч одноразових захисних костюмів та 460 тисяч захисних рукавиць.

Закуплено медичного обладнання на 6 мільйонів гривень. Попри шалений ажіотаж та спекуляції на ринку, підписаний договір на поставку 50 модульних моніторів пацієнта та 50 шприцевих інфузійних насосів. Очікуємо техніку наступного тижня.

Придбали обладнання для реанімаційних відділень на 1,5 мільйона гривень та виділили 22,9 мільйони на медикаменти. Тендери проходять щодня.

Лікарню «Водників» забезпечено киснем на 2 місяці. 12 апаратів ШВЛ та команда анестезіологів готова до роботи.

Незалежною групою медиків створено регіональний протокол протидії COVID-19, який деталізує документ від МОЗ. Над створенням протоколу працювали кращі лікарі Одещини.

Документ затверджено Департаментом охорони здоров’я ОДА і вже направлено медикам регіону.