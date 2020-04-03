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Новости Одессы и Одесской области

Попит на респіратори та термометри: одеські поліцейські застерігають від покупок засобів захисту у мережі

Попит на респіратори та термометри: одеські поліцейські застерігають від покупок засобів захисту у мережі

Поліцейські закликають громадян бути максимально уважними при здійсненні інтернет-покупок.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Підприємливі «ділки» організовують зараз «торгівлю» товарами, попит на який через епідемію коронавірусу різко виріс. Одні торгують неякісною продукцією, а інші діють за старою перевіреною схемою – отримують передоплату за товар, а потім припиняють спілкування з покупцем.

Саме так сталося зі співробітницею столичної стоматологічної клініки. Вона в пошуках необхідних засобів індивідуального захисту знайшла на одній із популярних платформ онлайн-оголошень контактний номер телефону чоловіка, який обіцяв посприяти у придбанні захисних окулярів, респіраторів, безконтактних термометрів та іншого обладнання. Після отримання майже чотирнадцяти тисяч гривень за товар «продавець» перестав виходити на зв’язок і жінка, зрозумівши, що її  ошукали, звернулася в поліцію.

За даним фактом було розпочате провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що гроші були зняті в одному з банкоматів Подільська на Одещині. В даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення правопорушника і притягнення його до відповідальності згідно  з чинним законодавством.

Правоохоронці радять користуватися послугами перевірених онлайн-магазинів, де існує система післяплати і можливість повернення товару до магазину. При придбанні товару через платформи онлайн-оголошень обирайте продавців, які мешкають в одному з вами населеному пункті, адже ви зможете побачити товар на власні очі, оцінити його якість і не станете жертвою шахраїв.

Фото: 20 хвилин

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