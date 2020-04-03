В карантин одесситам хотят запретить гулять у моря

Руководство города переживает, что местные жители не прислушиваются к рекомендациям МОЗ.

Они продолжают ездить на рынки, ходят в людные места, гуляют толпами и жарят шашлык на природе. При этом вероятность заразиться возрастает, так как они близко контактируют и вместе принимают пищу.

Никакие разъяснительные беседы не помогают. Даже патрульные с громкоговорителями не могут распугать беззаботных одесситов.

Поэтому, как сообщает источник в горсовете Телеграм-канала PavlovskyNews, условия могут стать более жесткими.

Власти прорабатывают схему дежурств полиции и муниципальной охраны у моря. При несоблюдении правил карантина людей будут в буквальном смысле разгонять по домам и штрафовать.

Запретить массовые прогулки возле моря при налаживании соответствующего механизма могут со следующей недели.

Фото: odpublic.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!