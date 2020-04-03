fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В карантин одесситам хотят запретить гулять у моря

В карантин одесситам хотят запретить гулять у моря

Руководство города переживает, что местные жители не прислушиваются к рекомендациям МОЗ.

Они продолжают ездить на рынки, ходят в людные места, гуляют толпами и жарят шашлык на природе. При этом вероятность заразиться возрастает, так как они близко контактируют и вместе принимают пищу.

Никакие разъяснительные беседы не помогают. Даже патрульные с громкоговорителями не могут распугать беззаботных одесситов.

Поэтому, как сообщает источник в горсовете Телеграм-канала PavlovskyNews, условия могут стать более жесткими.

Власти прорабатывают схему дежурств полиции и муниципальной охраны у моря. При несоблюдении правил карантина людей будут в буквальном смысле разгонять по домам и штрафовать.

Запретить массовые прогулки возле моря при налаживании соответствующего механизма могут со следующей недели.

Фото:  odpublic.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить