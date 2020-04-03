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Новости Одессы и Одесской области

В Украину передали французский препарат для лечения коронавируса

В Украину передали французский препарат для лечения коронавируса

В нашу страну прибыла партия лекарств “Плаквенил” французского производства.

Как рассказал в эфире “1+1” руководитель Минздрава Максим Степанов, препарат предназначен для лечения COVID-19.

В целом на первое время получено 3 тысячи упаковок. Их распределят по регионам, где его будут назначать пациентам под контролем врачей.

750 упаковок планируют оставить в Киеве. Остальные отправят порционно в каждую область.

Приказ о поставках должны подписать 3 апреля.

Справка

По данным на 22.00 2 апреля от COVID-19 в Украине скончалось 22 человека, 19 выздоровело. В стране лабораторно подтверждены 897 случаев заболевания. Во всем мире к утру 3 апреля число зараженных превысило миллион. 211,6 тыс. вылечились. Около 53 тыс. умерло.

Фото: sportsdaily

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