В Украину передали французский препарат для лечения коронавируса

В нашу страну прибыла партия лекарств “Плаквенил” французского производства.
Как рассказал в эфире “1+1” руководитель Минздрава Максим Степанов, препарат предназначен для лечения COVID-19.
В целом на первое время получено 3 тысячи упаковок. Их распределят по регионам, где его будут назначать пациентам под контролем врачей.
750 упаковок планируют оставить в Киеве. Остальные отправят порционно в каждую область.
Приказ о поставках должны подписать 3 апреля.
Справка
По данным на 22.00 2 апреля от COVID-19 в Украине скончалось 22 человека, 19 выздоровело. В стране лабораторно подтверждены 897 случаев заболевания. Во всем мире к утру 3 апреля число зараженных превысило миллион. 211,6 тыс. вылечились. Около 53 тыс. умерло.
Фото: sportsdaily
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!