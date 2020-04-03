fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Без экспресс-тестов, но с мировым опытом: в Одессе врачи создали протокол лечения пациентов с коронавирусом

Без экспресс-тестов, но с мировым опытом: в Одессе врачи создали протокол лечения пациентов с коронавирусом

Группа одесских медиков составила свод правил и норм, согласно которым будут лечить больных с коронавирусной инфекцией.

Его пока не утвердили. Когда протокол подпишут, он будет доступен на сайте облздрава.

Об этом стало известно на брифинге в обладминистрации.

Одесские медики учли рекомендации МОЗ, а также собрали лучшие мировые практики, давшие позитивный результат. В частности, взяли на вооружение опыт США, Китая, Южной Кореи и Великобритании.

В частности, планируют ввести в обиход зарубежный опыт использования антиретровирусной терапии с препаратами, которые содержат хинин.

Один из ключевых моментов – решение отказаться от экспресс-тестов. По мнению авторов протокола, в частности, главврача областного центра социально значимых болезней Светланы Есипенко, они часто показывают ложный результат. Причем что китайские, что британские, которые передали в Одессу.

По словам Светланы Есипенко, одесские медики планируют равняться на немцев, которые диагностируют больных только при помощи ПЦР-тестов.

Отдельным пунктам в протоколе прописаны юридические нюансы, которые помогут защитить врача при возникновении проблем с лечением или конкретным пациентом. Также там описали механизм помощи пациентам и в частности роженицам.

В тему

В Украину привезли 100 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил главврач Минздрава Виктор Ляшко. Их передали из Китая. Также завезли средства защиты для медиков. Все это передадут в региональные подразделения здравоохранения.

Фото: Светлана Есипенко,  Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить