Без экспресс-тестов, но с мировым опытом: в Одессе врачи создали протокол лечения пациентов с коронавирусом

Группа одесских медиков составила свод правил и норм, согласно которым будут лечить больных с коронавирусной инфекцией.

Его пока не утвердили. Когда протокол подпишут, он будет доступен на сайте облздрава.

Об этом стало известно на брифинге в обладминистрации.

Одесские медики учли рекомендации МОЗ, а также собрали лучшие мировые практики, давшие позитивный результат. В частности, взяли на вооружение опыт США, Китая, Южной Кореи и Великобритании.

В частности, планируют ввести в обиход зарубежный опыт использования антиретровирусной терапии с препаратами, которые содержат хинин.

Один из ключевых моментов – решение отказаться от экспресс-тестов. По мнению авторов протокола, в частности, главврача областного центра социально значимых болезней Светланы Есипенко, они часто показывают ложный результат. Причем что китайские, что британские, которые передали в Одессу.

По словам Светланы Есипенко, одесские медики планируют равняться на немцев, которые диагностируют больных только при помощи ПЦР-тестов.

Отдельным пунктам в протоколе прописаны юридические нюансы, которые помогут защитить врача при возникновении проблем с лечением или конкретным пациентом. Также там описали механизм помощи пациентам и в частности роженицам.

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В Украину привезли 100 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил главврач Минздрава Виктор Ляшко. Их передали из Китая. Также завезли средства защиты для медиков. Все это передадут в региональные подразделения здравоохранения.

Фото: Светлана Есипенко, Facebook

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