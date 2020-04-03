Коронавирус: сколько тестов завезли в больницы Одессы и области и где они есть?

Пандемия COVID-19 убедительно показала миру, что значит инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. И вместе с тем, «в рамках эпидемиологического карантина» в Одессе был закрыт городской противотуберкулезный диспансер.

«Оптимизацию» противотуберкулезной службы власти объясняют медицинской реформой, второй этап которой должен начаться в стране с 1 апреля. Есть ли необходимость в сокращении тубдиспансеров, и не станет ли эта мера угрозой здоровью населения, выясняла «Одесская жизнь».

ПОДРОБНЕЕ