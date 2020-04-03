Коронавирус: сколько тестов завезли в больницы Одессы и области и где они есть?

В больницах Одесского региона есть в наличии 4750 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
В целом тесты распределили по медучреждениям таким образом:
1. КНП “Городская клиническая инфекционная больница”, город Одесса, Приморский район, улица Пастера, 5/7, – 2000 тестов
2. КНП “Черноморская больница”, город Черноморск, улица Виталия Шума, 4 – 250 тестов
3. КНП “Белгород-Днестровская горрайонная многопрофильная больница”, город Белгород-Днестровск, улица Московская, 1 – 200 тестов
4. КНП “Подольская городская больница Подольского городского совета”, город Подольск проспект Победы, 23 – 200 тестов
5. КНП “Ананьевская центральная районная больница”, Ананьевский район, город Ананьев, улица Героев Украины, 45 – 50 тестов
6. КНП “Арцизская центральная районная больница”, Арцизский район, город Арциз, улица Добровольського, 5 – 50 тестов
7. КП “Балтская центральная районная больница”, Балтский район, город Балта, улица Ломоносова, 181 – 150 тестов
8. КНП “Беляевская центральная районная больница”, Беляевский район, город Беляевка, улица Московская, 32 – 200 тестов
9. КНП “Березовская центральная районная больница”, Берзовский район, город Березовка, улица Больничная, 6 – 50 тестов
10. КНП “Болградская центральная районная больница”, Болградский район, город Болград, улица Измаильская, 71,75 – 150 тестов
11. КНП “Белгород-Днестровская центральная районная больница”, Белгород-Днесровск, улица Свято-Георгиевская, 4 – 50 тестов
12. КНП “Великомихаловская центральная районная больница”, Великомихайловский район, пгт. Великая Михайловка, улица Центральная, 246 – 50 тестов
13. КНП “Ивановская центральная районная больница”, Ивановский район, пгт. Ивановка, улица Центральная, 121 – 50 тестов
14. КНП “Килийская многопрофильная больница”, Килийский район, город Килия, улица Кубышкина, 19 – 150 тестов
15. КНП “Лиманская центральная районная больница”, Лиманский район, пгт. Доброслав, улица Грубника, 27 – 50 тестов
16. КНП “Любашевская центральная районная больница”, Любашевский район, пгт. Любашевка, улица Софиевская, 47 – 50 тестов
17. КНП “Николаевская центральная районная больница”, Николаевский район, пгт. Николаевка, улица Чкалова, 50-в – 50 тестов
18. КНП “Овидиопольская центральная районная больница”, Овидиопольский район, пгт. Овидиополь, улица Тараса Шевченка, 422 – 50 тестов
19. КНП “Окнянская центральная районная больница”, Окнянский район, пгт. Окны, улица Больничная, 40 – 50 тестов
20. КНП “Раздельнянская центральная районная больница”, Раздельнянский район, город Раздельная, улица Европейская, 1 – 50 тестов
21. КНП “Савранская центральная районная больница”, Савранский район, пгт. Саврань, улица Соборная, 15 – 50 тестов
22. КП “Саратская центральная районная больница”, Саратский район, пгт. Сарата, Улица Соборная, 2 – 50 тестов
23. КП “Тарутинская центральная районная больница”, Тарутинский район, пгт. Тарутино, улица Красная, 75 – 50 тестов
24. КНП “Татарбунарская центральная районная больница”, Татарбунарский район, город Татарбунари, улица Московськая, 16 – 50 тестов
25. Ширяевская центральная районная больница,Ширяевский район, пгт. Ширяево, улица Грушевского – 50 тестов
26. КНП Измаильского районного совета “Центральная районная больница”, Измаильский район, село Каменка, улица Успенськая, 95/а – 550 тестов
27. Центральная районная больница Ренийского районного совета Одесской области, Ренийский район, город Рени, улица Дунайская, 15 – 50 тестов
28. КЗ “Южненская городская больница”, город Южный, улица Химиков, 1 – 50 тестов
29. КНП “Измаильская городская центральная больница”, город Измаил, проспект Суворова, 68 – 100 тестов
30. КНП “Захаровская центральная районная больница”, Захаровский район, пгт Захаровка, улица Центральная, 40 – 50 тестов
31. КП “Кодымская центральная районная больница”, Кодымский район, город Кодыма, улица Кривенцова, 1 – 50 тестов.
Фото: odessitua.com
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