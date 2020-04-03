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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в регионах: Черновицкую область закрывают для частных перевозок

Коронавирус в регионах: Черновицкую область закрывают для частных перевозок

Черновицкая область вводит ограничительные меры для транспорта на период карантина.

Так, в регион будут пропускать и выпускать из него только грузовой и транзитный транспорт.

Для лиц на частных автомобилях въезд и выезд временно ограничат.

Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

На границах региона установили пять КПП, где будут контролировать движение.

  • в селе Звенячине, Заставнивского р-на
  • в селе Атаки, Хотинского р-на
  • в селе Оршовцы, Кицманского р-на
  • в городе Вижница
  • в городе Новоднестровске

Уже с 12.00 3 апреля область планируют полностью закрыть на карантин.

Исключение из числа частных лиц составят зарегистрированные в области люди, которые возвращаются домой. Кроме того, проезд разрешат еще автомобилям сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города и транспорту сельхозназначения.

По данным на утро 3 апреля, на Буковине 8 выздоровевших и 5 умерших и вируса. В целом численность пациентов составила 143 человека. За последние сутки стало известно о 10 заболевших медиках. 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным на 22.00 2 апреля от COVID-19 в Украине скончалось 22 человека, 19 выздоровело. В стране лабораторно подтверждены 897 случаев заболевания.

Фото: tsn.ua

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