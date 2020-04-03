Одесский бизнесмен подал в суд на Кабмин из-за условий карантина

В Окружной административный суд Киева обратился предприниматель из Одесского региона.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бизнесмен заявил о намерении оспорить ограничения работы развлекательных центров и заведений общепита, установленных Кабмином.

Истец просит суд признать введенные меры противоправными и такими, что противоречат установленным правам на совершение предпринимательской деятельности.

Решается вопрос об открытии производства в административном поле.

Фото: my.ua

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