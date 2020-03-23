Хроники коронавируса: прибывший самолет с тестами для выявления коронавируса и новые фейки об инфекции

По состоянию на 23 марта в Украине подтверждено 73 случая коронавируса.
- По последним данным, в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За предыдущие сутки было выявлено 26 новых случаев, 20 из которых – в Киеве. Детали по ссылке!
- В аэропорту “Борисполь” у одного украинца экспресс-тест подтвердил COVID-19. Гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Детали по ссылке!
- Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Детали по ссылке!
- В Одессе ожидается получение первой партии экспресс-тестов и тестов ПЦР. Это позволит в течение суток определять, заражен ли пациент коронавирусом. Детали по ссылке!
- В СБУ рассказали о новых фейки про коронавирус. В социальных сетях продолжают распространять фейковую информацию о коронавирусе. Детали по ссылке!
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