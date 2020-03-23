Хроники коронавируса: прибывший самолет с тестами для выявления коронавируса и новые фейки об инфекции

Президент Володимир Зеленський попросив олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.

Пандемия коронавируса, накрывшая мир, – далеко не первое испытание для человечества и для нашего города, в частности. За время существования Одессы ее периодически терзали чума и холера, «испанка» и обычный грипп, не говоря уже о многих современных заболеваниях, которые «гостили» у нас сравнительно недолго.

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