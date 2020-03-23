В Украине подтверждено 73 случая коронавируса

По последним данным, в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За предыдущие сутки было выявлено 26 новых случаев, 20 из которых – в Киеве.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, из 73 случаев заражения 3 – летальных. Один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По информации медиков, случаи коронавируса обнаружены в: Днепропетровской области – 2; Донецкой – 1; Житомирской – 2 (1 летальный); Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки; Киеве – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки); Киевской – 5, из которых 1 за последние сутки; Львовской – 2, из которых 1 за последние сутки; Тернопольской – 1; Черновицкой – 25 (1 летальный); Черкасской – 1 подтвержден за последние сутки.

В Одесской области на данный момент случаи коронавируса официально не зарегистрированы.

Фото: РБК-Украина

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