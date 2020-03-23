В аеропорту “Бориспіль” у одного українця експрес-тест підтвердив COVID-19

Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє Урядовий портал.

В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.

Також сьогодні прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Фото: myvin.com.ua

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