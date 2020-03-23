Бійка у транспорті через кашель: у СБУ розповіли про нові фейки про коронавірус

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

– Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли «відлітати» гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер в мережі «розганяється» відео про те, що в міському транспорті (спочатку йшла мова про Вінницю, а потім про Львів) сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу.

При цьому, кіберфахівці встановили, що даний конфлікт насправді був зафіксований значно раніше і жодним чином не пов’язаний із коронавірусом (хоча й не красить учасників ситуації).

Першоджерелами розміщення цього відео стали «боти», зокрема, й проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах. Аномальне “вірусне” поширення матеріалу вказує на залучення “ботоферм” для дестабілізації ситуації.

Тому вкотре закликаємо громадян ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами. Пам’ятайте: такі публікації спрямовані лише на розхитування ситуації в нашій державі.

На даний момент співробітниками СБУ здійснюються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже виявила 8 осіб, що розповсюджували фейки про коронавірус. Спільно з Нацполіцією стосовно вказаних осіб вжиті заходи адміністративного впливу. Крім цього, встановлено, що один з таких “кіберактивістів” отримував завдання з країни-агресора на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19.

Робота з виявлення та протидії фейкам продовжується.

Фото: 24 Канал

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