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Новости Одессы и Одесской области

В Украину прибыл самолет с тестами для выявления коронавируса

В Украину прибыл самолет с тестами для выявления коронавируса

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Это первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Фото: Офис президента

 

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