В Одессе к концу дня ожидают поставку тестов на коронавирус

До конца дня в понедельник, 23 марта, в Одессе ожидается получение первой партии экспресс-тестов и тестов ПЦР. Это позволит в течение суток определять, заражен ли пациент коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Напомним, в понедельник утром в Украину прибыл самолет из Китая, доставивший тесты на коронавирус и средства защиты.

По информации Максима Куцего, в Одесской области сейчас есть 139 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 72 аппарата – в Одессе.

Планируется, что кроме шести медучреждений в Одессе, базами для госпитализации заразившихся коронавирусом будут больницы в Измаиле, Черноморске, Арцизе и Подольске.

Максим Куцый также сообщил, на бюджетом комитете облгосадминистрации рассмотрен вопрос о перераспределении средств на медицинские цели. Так, на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено 40 млн грн. Это помимо тех 7 млн грн, которые выделили ранее. Кроме того, по его словам, еще есть резервные средства на 13 млн грн.

Брифінг керівника ОДА Максима Куцого та представників структурних підрозділів щодо заходів у області по недопущенню поширення коронавірусу. Gepostet von Максим Куций am Montag, 23. März 2020

Фото: ТСН

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