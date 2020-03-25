Хроники коронавируса: первые заболевшие в Одесской области

Этот поселок знал разные времена. Здесь жили и немцы-колонисты, и канадские украинцы, шумели революционные события и проходил крестный ход, доставивший в Одессу Касперовскую икону. Не менее интересен поселок и своей природой, которая располагает не только к отдыху, но и к активному времяпрепровождению.

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