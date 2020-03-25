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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: первые заболевшие в Одесской области

Хроники коронавируса: первые заболевшие в Одесской области

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 5 летальных. В Одесской области подтвердили 3 случая заражения.

  • Сегодня утром в Одесской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Детали по ссылке
  • Одесский городской совет разработал для жителей города рекомендации о правилах поведения в период карантина. Детали по ссылке
  • Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантинные меры на 30 дней и расширил режим чрезвычайной ситуации на территорию всей страны. Карантин продлили до 24 апреля. Детали по ссылке
  • С молодым мужчиной, у которого подтвердили коронавирус, работает полиция. Правоохранители должны удостовериться, что он самоизолировался, а также узнать, с кем он контактировал. Детали по ссылке
  • Установлено, что заболевший летел в Украину 13 марта 2020 года рейсом Австрийских авиалиний – рейс OS661 VIE-KBP (Вена-Киев). Детали по ссылке
  • Украинскую границу необходимо закрыть для любых пассажирских перевозок, поскольку с потоком граждан из-за границы в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом. Детали по ссылке
  • Кабинет министров согласовал увеличение субсидий на период карантина и упростил их предоставления – особенно тем, кто потерял работу. Детали по ссылке
  • В Министерстве образования и науки решили перенести ВНО на более поздние даты. Детали по ссылке
  • Ближе к вечеру в Одесской области подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Детали по ссылке

 

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