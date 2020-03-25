У Міністерстві освіти та науки вирішили перенести ЗНО на більш пізні дати

Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 25 березня 2020 року.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

– З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Також передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН завтра, 26 березня 2020 року.

У відповідь на це рішення МОН рекомендувало закладам освіти:

відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;

не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби, та дій у випадку захворювання;

розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідеміологічної ситуації;

розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

виконувати рішення тимчасових обласних протиепідеміологічних комісій;

обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідеміологічної ситуації.

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