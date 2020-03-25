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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В Одесской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Черновицкой области – 38 случаев (1 летальный), в Киеве – 31, Киевской области  – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 летальный), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1 и Черкасской – 1.

Выписан после лечения 1 человек из Черновицкой области.

Фото: reuters

 

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