В Одеській області підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

На Одещині підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку та чоловіка 1965 та 1963 року народження відповідно.

Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Більш детальна інформація уточнюється.

Бажаю їм скорішого одужання та ще раз наголошую на необхідності дотримання правил карантину.

Фото: УНІАН

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