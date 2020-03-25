В Одеській області підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

На Одещині підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку та чоловіка 1965 та 1963 року народження відповідно.
Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.
Більш детальна інформація уточнюється.
Бажаю їм скорішого одужання та ще раз наголошую на необхідності дотримання правил карантину.
Фото: УНІАН
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