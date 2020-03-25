В Украине вводят ЧС и продлевают карантин до 24 апреля

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантинные меры на 30 дней и расширил режим чрезвычайной ситуации на территорию всей страны и продлил карантин до 24 апреля.

“На сегодня в 13 областях Украины и в Киеве зарегистрировано 113 заболеваний на СOVID-19… Поэтому сегодня правительство рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории Украины и переведения в режим НС единой госсистемы гражданской защиты. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные меры предлагается ввести также на 30 дней”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он отметил, что относительно остановки или продления карантина после 24 апреля будет отдельное решение правительства.

Фото: ТСН

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