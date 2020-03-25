Кабмін погодив збільшення субсидій на час карантину

Кабінет міністрів погодив збільшення субсидій на період карантину та спростив їх надання – особливо тим, хто втратив роботу.

Про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

– У середньому збільшення субсидій для українців буде становити 300 грн. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд, – відзначив Шмигаль.

Житлові субсидії призначатимуться у разі звернення громадян, які втратили роботу в період карантину, до служби зайнятості.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА разом з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.

Фото: 24tv.ua

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