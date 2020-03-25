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Новости Одессы и Одесской области

Правила самоизоляции в период карантина. Рекомендации одесской мэрии

Правила самоизоляции в период карантина. Рекомендации одесской мэрии

Одесский городской совет разработал для жителей города рекомендации о правилах поведения в период карантина.

Чтобы уменьшить риски инфицирования коронавирусом, необходима самоизоляция. Она требует избегать тесного контакта с людьми – находиться на расстоянии не менее 2 м и не дольше 15 минут.

Кому нужна самоизоляция?

  • вы ожидаете результатов тестов на коронавирус;
  • вы контактировали с лицами, которые уже заразились;
  • у вас температура выше 37,9.

Сколько длится самоизоляция?

  • не менее 14 дней.

Как подготовиться к самоизоляции?

  • спланируйте время самоизоляции так, чтобы у вас не было необходимости выходить из дома и принимать гостей;
  • сохраните контакты вашего врача, сообщите ему о решении про самоизоляцию и выберете человека из числа родных или друзей, к которому будете обращаться в первую очередь за помощью.

Как организовать доставку продуктов?

  • минимизируйте походы в магазин. Если есть возможность, попросите кого-то приносить все необходимое к вашим входным дверям или пользуйтесь услугами доставки с дистанционной оплатой.

Что делать, если нужно выйти из дома?

  • наденьте маску и минимизируйте контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля (кашлять в локоть).

Что делать, если вы живете не одни?

  • нужно изолироваться в отдельной комнате, которая хорошо проветривается;
  • пользуйтесь личными средствами гигиены, готовьте еду и питайтесь отдельно;
  • регулярно мойте руки с мылом, делайте влажную уборку, при кашле и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками;
  • во время контакта с людьми всегда надевайте маску, а после использования выбрасывайте ее;
  • изолируйте себя от домашних животных или хотя бы минимизируйте контакт с ними.

Что делать, если у вас появились симптомы?

  •  если во время самоизоляции у вас появились симптомы (кашель, усложненное дыхание, повышение температуры, диарея), то срочно обратитесь за медицинской помощью, сообщите свою историю поездок и возможные контакты с людьми, у которых острые вирусные заболевания.

Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина, читайте по ссылке.

Фото: dnews.dn.ua

Инфографика: Одесский горсовет

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