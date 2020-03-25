Правила самоизоляции в период карантина. Рекомендации одесской мэрии

Одесский городской совет разработал для жителей города рекомендации о правилах поведения в период карантина.
Чтобы уменьшить риски инфицирования коронавирусом, необходима самоизоляция. Она требует избегать тесного контакта с людьми – находиться на расстоянии не менее 2 м и не дольше 15 минут.
Кому нужна самоизоляция?
- вы ожидаете результатов тестов на коронавирус;
- вы контактировали с лицами, которые уже заразились;
- у вас температура выше 37,9.
Сколько длится самоизоляция?
- не менее 14 дней.
Как подготовиться к самоизоляции?
- спланируйте время самоизоляции так, чтобы у вас не было необходимости выходить из дома и принимать гостей;
- сохраните контакты вашего врача, сообщите ему о решении про самоизоляцию и выберете человека из числа родных или друзей, к которому будете обращаться в первую очередь за помощью.
Как организовать доставку продуктов?
- минимизируйте походы в магазин. Если есть возможность, попросите кого-то приносить все необходимое к вашим входным дверям или пользуйтесь услугами доставки с дистанционной оплатой.
Что делать, если нужно выйти из дома?
- наденьте маску и минимизируйте контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля (кашлять в локоть).
Что делать, если вы живете не одни?
- нужно изолироваться в отдельной комнате, которая хорошо проветривается;
- пользуйтесь личными средствами гигиены, готовьте еду и питайтесь отдельно;
- регулярно мойте руки с мылом, делайте влажную уборку, при кашле и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками;
- во время контакта с людьми всегда надевайте маску, а после использования выбрасывайте ее;
- изолируйте себя от домашних животных или хотя бы минимизируйте контакт с ними.
Что делать, если у вас появились симптомы?
- если во время самоизоляции у вас появились симптомы (кашель, усложненное дыхание, повышение температуры, диарея), то срочно обратитесь за медицинской помощью, сообщите свою историю поездок и возможные контакты с людьми, у которых острые вирусные заболевания.
Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина, читайте по ссылке.
Фото: dnews.dn.ua
Инфографика: Одесский горсовет
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