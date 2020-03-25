Заболевший коронавирусом житель Одессы 13 марта летел рейсом Вена-Киев

В Одесской области подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Установлено, что заболевший летел в Украину 13 марта года рейсом Австрийских авиалиний – рейс OS661 VIE-KBP (Вена-Киев).

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Если вы или ваши близкие летели этим рейсом, вам необходимо обратиться к своему семейному врачу и сообщить свои данные на горячую линию по коронавирусу:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Кроме того, необходимо обязательно принять меры самоизоляции.

Напомним, мужчина, у которого обнаружили коронавирус, прибыл из США и обратился Одесскую инфекционную больницу. Сдав анализы, он покинул медучрежедние. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал.

Фото: lkpg.news

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