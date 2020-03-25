Границы Украины планируют полностью закрыть – “в обе стороны”

Украинскую границу необходимо закрыть для любых пассажирских перевозок, поскольку с потоком граждан из-за границы в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

“В этом есть необходимость, так как за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы, этот поток продолжается, и это увеличивает количество людей, зараженных инфекцией… и дальше начинается гиперболическое развитие болезни”, – сказал он.

Премьер отметил, что до конца дня в пятницу нужно остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны.

Фото: 24 канал

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