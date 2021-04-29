Новости Одессы и Одесской области

Хаджибейский мост открыт, а мэрия возьмет кредит: главные события Одессы 28 апреля

Хаджибейский мост открыт, а мэрия возьмет кредит: главные события Одессы 28 апреля

В среду, 28 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Под Одессой завершили ремонт левой части моста через Хаджибейский лиман, который является участком трассы М-14 Киев-Одесса. Левую часть моста открыли для транспорта в среду, 28 апреля.

Городской совет Одессы дал согласие на то, чтоб мэрия взяла в государственных банках местные займы на общую сумму 1,2 миллиарда гривен. Такое решение горсовет принял на сессии в среду, 28 апреля.

В Одессе утром в среду, 28 апреля, оборвался лифт, в котором находились 8 мужчин.

В одесской школе №22 ученик восьмого класса в ходе конфликта с учительницей распылил в лицо женщине перцовый баллончик.

Кроме того, «Одесская жизнь» узнавала, что почем на Привозе за несколько дней до целой череды праздников, а также изучала ассортимент «пасох», «пасок» и «пасочек» и цены на них.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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