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Мост через Хаджибейский лиман на трассе Киев-Одесса открыли после ремонта: как он выглядит (фото)

Мост через Хаджибейский лиман на трассе Киев-Одесса открыли после ремонта: как он выглядит (фото)

Под Одессой завершили ремонт левой части моста через Хаджибейский лиман, который является участком трассы М-14 Киев-Одесса. 

Левую часть моста открыли для транспорта сегодня 28 апреля, передает корреспондент “Одесской жизни” с места события.

Мост открывали губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, представители Укравтодора и Офиса президента.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Левую часть моста и открыли сегодня, 28 апреля. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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