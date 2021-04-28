Мост через Хаджибейский лиман на трассе Киев-Одесса открыли после ремонта: как он выглядит (фото)

Левую часть моста открыли для транспорта сегодня 28 апреля, передает корреспондент “Одесской жизни” с места события.

Мост открывали губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, представители Укравтодора и Офиса президента.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Левую часть моста и открыли сегодня, 28 апреля. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.